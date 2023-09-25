«Одноклассники» провели редизайн — это крупнейшее обновление соцсети за последние пять лет

Пресс-служба российской социальной сети «Одноклассники» сообщила о крупном редизайне портала. Это первый большой апдейт с 2018 года.
По большей части нововведения коснулись ленты новостей. Сервисы «Моменты» и «Увлечения» были объединены в один блок, из-за этого публикации теперь располагаются выше.
Фото: «Одноклассники»
Над основной лентой теперь располагается кнопка для перехода к рекомендациям. Система будет предлагать интересный контент по вашим любимым темам от новых авторов.
Фото: «Одноклассники»
Помимо этого, кнопку «Опубликовать» было решено перенести в верхнюю часть экрана, а комментарии теперь можно оставить сразу из ленты. Соцсеть также ввела новые алгоритмы формирования новостной ленты, которые будут быстрее меняться в зависимости от предпочтений пользователя.
- 25 сентября 2023
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