«Одноклассники» провели редизайн — это крупнейшее обновление соцсети за последние пять лет

Пресс-служба российской социальной сети «Одноклассники» сообщила о крупном редизайне портала. Это первый большой апдейт с 2018 года.

По большей части нововведения коснулись ленты новостей. Сервисы «Моменты» и «Увлечения» были объединены в один блок, из-за этого публикации теперь располагаются выше.

Фото: «Одноклассники»

Над основной лентой теперь располагается кнопка для перехода к рекомендациям. Система будет предлагать интересный контент по вашим любимым темам от новых авторов.

Фото: «Одноклассники»

Помимо этого, кнопку «Опубликовать» было решено перенести в верхнюю часть экрана, а комментарии теперь можно оставить сразу из ленты. Соцсеть также ввела новые алгоритмы формирования новостной ленты, которые будут быстрее меняться в зависимости от предпочтений пользователя.