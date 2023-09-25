Фильм «Брат 3» с рэпером Птахой и Оливье Сиу выйдет в кинотеатрах 23 ноября
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Художественный фильм «Брат 3» получил официальную дату релиза — его начнут показывать в российских кинотеатрах с 23 ноября.
Вопреки названию, лента никак не связана с дилогией Алексея Балабанова. Сюжет картины режиссёра Валерия Переверзева (это его дебютная работа в большом кино) расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие происходит в начале 2000-х в Тамбове.
Главные роли исполнили Александра Вознесенская и Василий Карпенко («Кухня», «Молодёжка»), а также братья Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника», «Незнайка с нашего двора»). В съёмках также приняли участие рэпер Птаха, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и Эрик Робертс.
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