Фильм «Брат 3» с рэпером Птахой и Оливье Сиу выйдет в кинотеатрах 23 ноября

Художественный фильм «Брат 3» получил официальную дату релиза — его начнут показывать в российских кинотеатрах с 23 ноября.

Вопреки названию, лента никак не связана с дилогией Алексея Балабанова. Сюжет картины режиссёра Валерия Переверзева (это его дебютная работа в большом кино) расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие происходит в начале 2000-х в Тамбове.

Главные роли исполнили Александра Вознесенская и Василий Карпенко («Кухня», «Молодёжка»), а также братья Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника», «Незнайка с нашего двора»). В съёмках также приняли участие рэпер Птаха, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и Эрик Робертс.