Вышел трейлер документального сериала «Жизнь на нашей планете» от Стивена Спилберга
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер предстоящего документального сериала «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.
Проект будет сочетать CGI-элементы и игровое кино. Продюсером сериала выступил Стивен Спилберг, а роль рассказчика взял на себя Морган Фримен.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Всего «Жизнь на нашей планете» будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix в один день — 25 октября.
Ранее Netflix приобрёл права на британский документальный фильм о судебном процессе между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — трёхсерийное шоу особенно сосредоточилось на влиянии социальных сетей на результат.
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