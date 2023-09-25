Вышел трейлер документального сериала «Жизнь на нашей планете» от Стивена Спилберга

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер предстоящего документального сериала «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.

Проект будет сочетать CGI-элементы и игровое кино. Продюсером сериала выступил Стивен Спилберг, а роль рассказчика взял на себя Морган Фримен.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Всего «Жизнь на нашей планете» будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix в один день — 25 октября.

Ранее Netflix приобрёл права на британский документальный фильм о судебном процессе между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — трёхсерийное шоу особенно сосредоточилось на влиянии социальных сетей на результат.