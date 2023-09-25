Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер документального сериала «Жизнь на нашей планете» от Стивена Спилберга

Вышел трейлер документального сериала «Жизнь на нашей планете» от Стивена Спилберга
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер предстоящего документального сериала «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.

Проект будет сочетать CGI-элементы и игровое кино. Продюсером сериала выступил Стивен Спилберг, а роль рассказчика взял на себя Морган Фримен.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Всего «Жизнь на нашей планете» будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут на Netflix в один день — 25 октября.

Ранее Netflix приобрёл права на британский документальный фильм о судебном процессе между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — трёхсерийное шоу особенно сосредоточилось на влиянии социальных сетей на результат.

Материалы по теме
Документальный сериал про суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в августе выйдет на Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android