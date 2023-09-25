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Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»

Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»
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Издание IGN представило собственный рейтинг лучших сериалов за всю историю кинематографа.

Первое место заняла полицейская драма «Прослушка», затем идёт культовый мультсериал «Симпсоны». Тройку замкнула история учителя-наркоторговца «Во все тяжкие».

20 лучших сериалов в истории по версии IGN

  1. «Прослушка»
  2. «Симпсоны»
  3. «Во все тяжкие»
  4. «Секретные материалы»
  5. «Твин Пикс»
  6. «Клан Сопрано»
  7. «Безумцы»
  8. «Сумеречная зона»
  9. «Игра престолов»
  10. «Парки и зоны отдыха»
  11. «Остаться в живых»
  12. «Дрянь»
  13. «Звёздный путь: Следующее поколение»
  14. «Хранители»
  15. «Сайнфелд»
  16. «Баффи — истребительница вампиров»
  17. «Чирс»
  18. «Звёздный путь»
  19. «Я люблю Люси»
  20. «Бэтмен»

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Ранее IGN представила список лучших фильмов на пиратскую тематику. Помимо «Пиратов Карибского моря», в рейтинг попали такие ленты, как «Порко Россо» и «Миссия «Серенити».

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