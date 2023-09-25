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Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»

Издание IGN представило собственный рейтинг лучших сериалов за всю историю кинематографа.

Первое место заняла полицейская драма «Прослушка», затем идёт культовый мультсериал «Симпсоны». Тройку замкнула история учителя-наркоторговца «Во все тяжкие».

20 лучших сериалов в истории по версии IGN

«Прослушка» «Симпсоны» «Во все тяжкие» «Секретные материалы» «Твин Пикс» «Клан Сопрано» «Безумцы» «Сумеречная зона» «Игра престолов» «Парки и зоны отдыха» «Остаться в живых» «Дрянь» «Звёздный путь: Следующее поколение» «Хранители» «Сайнфелд» «Баффи — истребительница вампиров» «Чирс» «Звёздный путь» «Я люблю Люси» «Бэтмен»

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Ранее IGN представила список лучших фильмов на пиратскую тематику. Помимо «Пиратов Карибского моря», в рейтинг попали такие ленты, как «Порко Россо» и «Миссия «Серенити».