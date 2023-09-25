Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»
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Издание IGN представило собственный рейтинг лучших сериалов за всю историю кинематографа.
Первое место заняла полицейская драма «Прослушка», затем идёт культовый мультсериал «Симпсоны». Тройку замкнула история учителя-наркоторговца «Во все тяжкие».
20 лучших сериалов в истории по версии IGN
- «Прослушка»
- «Симпсоны»
- «Во все тяжкие»
- «Секретные материалы»
- «Твин Пикс»
- «Клан Сопрано»
- «Безумцы»
- «Сумеречная зона»
- «Игра престолов»
- «Парки и зоны отдыха»
- «Остаться в живых»
- «Дрянь»
- «Звёздный путь: Следующее поколение»
- «Хранители»
- «Сайнфелд»
- «Баффи — истребительница вампиров»
- «Чирс»
- «Звёздный путь»
- «Я люблю Люси»
- «Бэтмен»
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Ранее IGN представила список лучших фильмов на пиратскую тематику. Помимо «Пиратов Карибского моря», в рейтинг попали такие ленты, как «Порко Россо» и «Миссия «Серенити».
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