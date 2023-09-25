Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер седьмого сезона «Рика и Морти» с новыми голосами героев

Вышел трейлер седьмого сезона «Рика и Морти» с новыми голосами героев
Комментарии

Создатели комедийного мультсериала «Рик и Морти» выпустили первый трейлер седьмого сезона сериала. В нём авторы показали множество эпичных моментов из грядущего продолжения — судя по всему, фирменный юмор останется на месте.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Cartoon Network.

В седьмом сезоне главных героев — Рика и Морти — не будет озвучивать создатель сериала Джастин Ройланд. Онлайн-кинотеатр Hulu разорвал с ним контракт в январе после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. В марте с него сняли все обвинения, однако сервис всё же не стал заключать с ним новое соглашение.

Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» ожидается 15 октября 2023 года. В продолжение войдёт десять эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android