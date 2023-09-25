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iPhone 15 можно подключать к проводному интернету по Ethernet для увеличения скорости

iPhone 15 можно подключать к проводному интернету по Ethernet для увеличения скорости
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Переход iPhone 15 с кабеля для зарядки Lightning на универсальный USB-C открыл поле для экспериментов — пользователи пытаются выяснить, работают ли на смартфонах Apple привычные функции.

Так, MacRumors выяснил, что новый iPhone можно подключить к Ethernet-кабелю с проводным интернетом. Для этого можно использовать переходник, в итоге скорость передачи данных повышается в несколько раз.

Фото: macrumors

Также выяснилось, что адаптер USB-C позволяет напрямую передавать данные на SSD-диск персонального компьютера.

После релиза iPhone 15 компания Apple предостерегла пользователей от использования кабелей от Android для зарядки — по словам производителей, это может привести к перегреву или поломке iPhone «из-за «меньшего зазора между контактами проводов».

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