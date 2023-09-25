Вышел второй патч для Starfield — он исправил ошибку со спавном персонажей в других местах
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Студия Bethesda выпустила второе обновление для Starfield после релиза игры. Патч исправил ряд игровых ошибок и улучшил производительность на ПК с видеокартами AMD.
Например, разработчики смогли избавиться от бага, из-за которого персонажи появлялись не в тех локациях. Были также исправлены проблемы с метками звёздных станций и инвентарями продавцов.
Из технических нововведений стоит отметить исправление ошибки с освещением на видеокартах AMD и устранение проблем с масштабированием и при прокрутке инвентаря. Полный список изменений можно найти на официальном сайте Bethesda.
Космическая ролевая игра Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра также доступна бесплатно по подписке Game Pass.
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