Новые кадры фильма «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр»
Поделиться
Издание Entertainment Weekly представило кадры из предстоящего фильма «Баллада о змеях и певчих птицах», приквела трилогии «Голодные игры» по одноимённому роману Сьюзен Коллинз.
Сюжет фильма расскажет о молодом Кориолане Сноу (в будущем тот станет президентом Палема), который возьмёт на себя роль ментора участницы десятых «Голодных игр» Люси Грэй Бэйрд.
Фото: EW
Фото: EW
Главные роли сыграют Том Блит («Скотт и Сид», «Благословение») и Рэйчел Зеглер («Шазам! Ярость богов»), в фильме также появятся Хантер Шефер, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис и Питер Динклэйдж.
Фото: EW
Фото: EW
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начнут показывать в кинотеатрах мира с 17 ноября — в России, судя по всему, официального проката не планируется.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:48
-
18:33
-
18:16
-
18:02
-
17:45
-
17:15
-
16:52
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:42
-
14:24
-
14:17
-
14:09
-
13:57
-
13:38
-
13:15
-
12:59
-
12:51
Партнерский контент