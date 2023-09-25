Новые кадры фильма «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр»

Издание Entertainment Weekly представило кадры из предстоящего фильма «Баллада о змеях и певчих птицах», приквела трилогии «Голодные игры» по одноимённому роману Сьюзен Коллинз.

Сюжет фильма расскажет о молодом Кориолане Сноу (в будущем тот станет президентом Палема), который возьмёт на себя роль ментора участницы десятых «Голодных игр» Люси Грэй Бэйрд.

Фото: EW

Фото: EW

Главные роли сыграют Том Блит («Скотт и Сид», «Благословение») и Рэйчел Зеглер («Шазам! Ярость богов»), в фильме также появятся Хантер Шефер, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис и Питер Динклэйдж.

Фото: EW

Фото: EW

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начнут показывать в кинотеатрах мира с 17 ноября — в России, судя по всему, официального проката не планируется.