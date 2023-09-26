Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышел на ПК и консолях
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26 сентября состоялся выход дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Аддон уже доступен всем владельцам DLC на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.
После релиза разработчики официально прекратят поддержку Cyberpunk 2077 и переключатся на разработку продолжения.
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