ФАС возбудила дело против «Мегафона» за повышение цен на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении компании «МегаФон». В ведомстве заявили, что в 2023 году оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24%, изменения коснулись более 8,2 млн абонентов.

В компании обосновали это ростом затрат, однако ФАС отметила, что у «Мегафона» было «значительное снижение расходов» и «рост чистой прибыли». В связи с этим орган не видит оснований для увеличения стоимости тарифов. Если вина компании в антимонопольном деле будет доказана, ей грозит штраф в размере до 1 млн рублей.

В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

В «Мегафоне» сообщили, что сейчас они ждут официального документа от ФАС. При этом в компании понимают, что ведомство говорит о повышении цен на архивные тарифы, которое произошло в январе 2023 года.

Тогда мы действительно скорректировали стоимость ряда архивных тарифов, цены на которые не менялись от четырёх до двух лет. Прежняя их стоимость не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи, и потому мы скорректировали её. Так, совокупный рост стоимости наших услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил 2,8%, что не только значительно ниже уровня инфляции, но и не компенсирует и половины роста затрат, которые мы несём на оказание услуг связи.

В декабре 2022 года ФАС уже признавала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении цен в среднем на 12%. Ведомство предписало снизить тарифы и пригрозило штрафом.