Продажи Sekiro: Shadow Die Twice превысили 10 млн копий

From Software объявила о том, что тираж Sekiro: Shadow Die Twice превысил 10 млн копий. Данные брались со всех платформ, на которых доступна игра, то есть с ПК, PS4 и Xbox One. Нативных версий для новых консолей проект так и не получил.

Команда поблагодарила геймеров за поддержку в своих социальных сетях.

Sekiro: Shadow Die Twice была продана тиражом более 10 млн копий по всему миру. Спасибо всем, кто играл в эту игру.

Sekiro: Shadow Die Twice — игра от авторов Dark Souls и Bloodborne. Она резко отличается от типичных частей Dark Souls своей ставкой на ловкость и подвижность. В игре нужно играть за Волка, сражаться с врагами и убивать боссов.

Фанаты уже давно просят From Software о продолжении Sekiro: Shadow Die Twice, но команда пока молчит.