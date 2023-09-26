Продажи Sekiro: Shadow Die Twice превысили 10 млн копий
Поделиться
From Software объявила о том, что тираж Sekiro: Shadow Die Twice превысил 10 млн копий. Данные брались со всех платформ, на которых доступна игра, то есть с ПК, PS4 и Xbox One. Нативных версий для новых консолей проект так и не получил.
Команда поблагодарила геймеров за поддержку в своих социальных сетях.
Sekiro: Shadow Die Twice была продана тиражом более 10 млн копий по всему миру. Спасибо всем, кто играл в эту игру.
Sekiro: Shadow Die Twice — игра от авторов Dark Souls и Bloodborne. Она резко отличается от типичных частей Dark Souls своей ставкой на ловкость и подвижность. В игре нужно играть за Волка, сражаться с врагами и убивать боссов.
Фанаты уже давно просят From Software о продолжении Sekiro: Shadow Die Twice, но команда пока молчит.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:48
-
18:33
-
18:16
-
18:02
-
17:45
-
17:15
-
16:52
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:42
-
14:24
-
14:17
-
14:09
-
13:57
-
13:38
Партнерский контент