Фильм «Синий Жук» вышел в онлайне
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Сегодня на западных онлайн-сервисах, в том числе на Amazon Prime, стал доступен фильм «Синий Жук». Его уже можно посмотреть на различных площадках.
«Синий Жук» — новый фильм киновселенной DC. Лента рассказывает о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй. После этого Джейми становится супергероем и хочет защищать всех невинных и тех, кто в этом нуждается.
Фантастический экшен поставил Анхель Мануэль Сото, а сценарий написал Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.
«Синий Жук» не добрался до официального проката в России, но ленту в стране показывают с помощью обходных путей.
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