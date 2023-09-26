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Фильм Gran Turismo вышел в онлайне

Фильм Gran Turismo вышел в онлайне
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С сегодняшнего дня картина Gran Turismo от Sony Pictures доступна для просмотра в зарубежных онлайн-сервисах. Кинотеатральный показ длился чуть больше месяца.

Gran Turismo — экранизация популярной гоночной серии игр, разработанной Polyphony Digital. Сюжет основан на реальной истории геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком с карьерой.

За производство фильма отвечал создатель франшизы Кадзунори Ямаути, а поставил картину режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп.

В ленте снялись Арче Мадекве, Дэвид Харбор, Орландо Блум и другие.

Картина официально не вышла в России, но всё равно смогла добраться до страны обходными путями.

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