Фильм Gran Turismo вышел в онлайне
Поделиться
С сегодняшнего дня картина Gran Turismo от Sony Pictures доступна для просмотра в зарубежных онлайн-сервисах. Кинотеатральный показ длился чуть больше месяца.
Gran Turismo — экранизация популярной гоночной серии игр, разработанной Polyphony Digital. Сюжет основан на реальной истории геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком с карьерой.
За производство фильма отвечал создатель франшизы Кадзунори Ямаути, а поставил картину режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп.
В ленте снялись Арче Мадекве, Дэвид Харбор, Орландо Блум и другие.
Картина официально не вышла в России, но всё равно смогла добраться до страны обходными путями.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:48
-
18:33
-
18:16
-
18:02
-
17:45
-
17:15
-
16:52
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:16
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:42
-
14:24
-
14:17
Партнерский контент