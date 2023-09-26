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Red Dead Redemption 2, похоже, выйдет на Nintendo Switch

Red Dead Redemption 2, похоже, выйдет на Nintendo Switch
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По информации игровых СМИ, Red Dead Redemption 2 получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch. Похоже, Rockstar готовит к релизу свой экшен на консоль Nintendo.

Притом рейтинг был выдан на днях. До этого у игры были пометки о ПК, PS4 и Xbox One. Сама Rockstar ещё не объявляла о том, что планирует выпустить экшен на Switch. Притом на сайте нет информации о том, получит ли игра именно нативную версию для консоли, или это будет релиз в облаке.

Фото: Gov.br

Примечательно, что совсем недавно, 17 августа, первую часть Red Dead Redemption выпустили на Nintendo Switch. Вместе с этим игра вышла на ПК, PS4 и Xbox One.

Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Rockstar так и не выпустила нативные версии экшена для PS5 и Xbox Series.

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