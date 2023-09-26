«Дай бог, чтобы снять ещё пару фильмов»: Мартин Скорсезе — о своей карьере

Известный режиссёр Мартин Скорсезе в недавнем интервью изданию GQ рассказал, как планирует завершить свою карьеру в киноиндустрии. Актёр понимает, что скоро придёт время оставить работу и полноценно уйти на пенсию.

По его словам, он планирует снять ещё хотя бы пару фильмов, но, может быть, получится снять в итоге только один проект.

Если бы я мог собраться с силами, дай бог, чтобы снять ещё пару фильмов. Может, ещё один, и всё? Это всё, что я понял. Продолжай идти до тех пор, пока уже не сможешь.

Следующий фильм режиссёра, «Убийцы цветочной луны», выйдет в широкий прокат 20 октября. После этого состоится релиз на Apple TV+. В русскоязычной версии Леонардо Ди Каприо не будет озвучивать Сергей Бурунов, закреплённый за актёром.