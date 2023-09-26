Вышел новый трейлер фильма «Следующий гол — победный» с комментариями Тайки Вайтити

SearchlightPictures опубликовала второй трейлер фильма «Следующий гол — победный». В нём режиссёр Тайка Вайтити рассказывает о картине. Вместе с этим показали и некоторые кадры из ленты.
Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.
Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из любителей настоящих профессионалов и выиграть первый матч.
Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четыре года. Снял картину режиссёр последних двух «Торов» Тайка Вайтити.
Премьера картины состоится 17 ноября. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.
- 26 сентября 2023
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:48
-
18:33
-
18:16
-
18:02
-
17:45
-
17:15
-
16:52
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:16
-
15:02