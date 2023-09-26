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Вышел новый трейлер фильма «Следующий гол — победный» с комментариями Тайки Вайтити

Вышел новый трейлер фильма «Следующий гол — победный» с комментариями Тайки Вайтити
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SearchlightPictures опубликовала второй трейлер фильма «Следующий гол — победный». В нём режиссёр Тайка Вайтити рассказывает о картине. Вместе с этим показали и некоторые кадры из ленты.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из любителей настоящих профессионалов и выиграть первый матч.

Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четыре года. Снял картину режиссёр последних двух «Торов» Тайка Вайтити.

Премьера картины состоится 17 ноября. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

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