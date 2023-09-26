WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за угрозы блокировки

В середине сентября в WhatsApp добавили каналы — отдельные сообщества, посвящённые новостям и другим материалам на самую разную тематику в стиле «Телеграма». Почти сразу на это отреагировали в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности и заявили о возможной блокировке мессенджера на территории страны.

По последней информации, WhatsApp всё же отказался от запуска каналов в России, чтобы избежать блокировку. Функция каналов уже доступна во всём мире, но в России она работать не будет.

Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время.

Теперь блокировать мессенджер в России не имеет смысла, поскольку никаких запрещённых данных в нём нет. Официально WhatsApp в стране разрешён к применению.