WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за угрозы блокировки
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В середине сентября в WhatsApp добавили каналы — отдельные сообщества, посвящённые новостям и другим материалам на самую разную тематику в стиле «Телеграма». Почти сразу на это отреагировали в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности и заявили о возможной блокировке мессенджера на территории страны.
По последней информации, WhatsApp всё же отказался от запуска каналов в России, чтобы избежать блокировку. Функция каналов уже доступна во всём мире, но в России она работать не будет.
Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время.
Теперь блокировать мессенджер в России не имеет смысла, поскольку никаких запрещённых данных в нём нет. Официально WhatsApp в стране разрешён к применению.
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