Премьеру фильма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в России отложили до февраля
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Историческая драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном должна была выйти в России 9 ноября, однако премьеру перенесли на начало 2024 года. Как сообщает «Кинопоиск», теперь картина выйдет в стране 1 февраля — с чем связана задержка, неизвестно.
Фильм «Меч короля» расскажет историю датского искателя приключений Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли в середине XVIII века.
Главную роль в фильме сыграет Мадс Миккельсен («Ганибалл», «Ещё по одной», Death Stranding), также в фильме снялась Аманда Коллин («Воспитанные волками»). Ранее лента уже попала в небольшой скандал из-за отсутствия расовой тематики, однако правительство Дании всё же решило продвигать фильм на «Оскар-2024».
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