Актёры Голливуда проголосовали за забастовку против создателей игр
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Судя по всему, проходящим забастовкам актёров и сценаристов не хватает ещё и игровой индустрии. Гильдия актёров США поддержала забастовку против различных игровых компаний.
За то, чтобы устроить забастовку в игровой индустрии, проголосовало 34,6 тыс. Это примерно 27% от общего числа всех членов Гильдии актёров.
Разрешение на забастовку не значит, что актёры сразу же прекратят работу в видеоигровой индустрии. Пока что это лишь на стадии обсуждений.
Игровые компании, против которых хотят бунтовать: Activision, Blindlight, Disney, EA, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two Interactive, VoiceWorks и WB Games.
Последняя забастовка против игровых компаний проходила в 2016 и 2017 годах длилась. Тогда она длилась 183 дня.
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