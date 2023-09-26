Актёры Голливуда проголосовали за забастовку против создателей игр

Судя по всему, проходящим забастовкам актёров и сценаристов не хватает ещё и игровой индустрии. Гильдия актёров США поддержала забастовку против различных игровых компаний.

За то, чтобы устроить забастовку в игровой индустрии, проголосовало 34,6 тыс. Это примерно 27% от общего числа всех членов Гильдии актёров.

Разрешение на забастовку не значит, что актёры сразу же прекратят работу в видеоигровой индустрии. Пока что это лишь на стадии обсуждений.

Игровые компании, против которых хотят бунтовать: Activision, Blindlight, Disney, EA, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two Interactive, VoiceWorks и WB Games.

Последняя забастовка против игровых компаний проходила в 2016 и 2017 годах длилась. Тогда она длилась 183 дня.