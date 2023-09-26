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iPhone 15 подешевел в России спустя несколько дней после старта продаж

iPhone 15 подешевел в России спустя несколько дней после старта продаж
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Во второй половине сентября iPhone 15 добрался и до России. В нашей стране минимальная версия гаджета на 128 ГБ встроенной памяти обходилась не менее чем в 125 тыс. рублей, однако спустя несколько дней цены на линейку гаджетов значительно упали. На это обратили внимание в издании Rozetked.

Так, в некоторых магазинах новый гаджет от Apple можно приобрести от 97 тыс. рублей с доставкой уже в начале октября. В большинстве крупных торговый сетей России iPhone 15 доставят в лучшем случае 10-го числа, а где-то сообщают о доставке товара «до 120 дней». С чем связана подобная разница в доставке и ценах, неизвестно.

iPhone 15 поступил в продажу 22 сентября. Новая линейка гаджетов от Apple поставляется в четырёх моделях: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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