«Это тяжело для всей семьи»: жена Брюса Уиллиса — о деменции актёра

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг недавно стала гостем шоу Today, в котором рассказала, как актёр переживает свой трудный этап жизни. Напомним, у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра проблемы с памятью и опорно-двигательной системой.

По словам Эммы, болезнь мужа даётся тяжело всей семье, но особенно трудно её переносит сам Уиллис.

Что я узнаю, так это то, что деменция — это тяжело. Это тяжело для человека с диагнозом. Это также тяжело для семьи: для Брюса, для меня, для наших девочек. Когда все говорят, что это семейное заболевание, это действительно так.

Также Эмма заявила, что, несмотря на болезнь Уиллиса, они до сих пор остаются счастливой семьёй и радуются каждым важным моментам вместе.