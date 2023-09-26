Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это тяжело для всей семьи»: жена Брюса Уиллиса — о деменции актёра

«Это тяжело для всей семьи»: жена Брюса Уиллиса — о деменции актёра
Комментарии

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг недавно стала гостем шоу Today, в котором рассказала, как актёр переживает свой трудный этап жизни. Напомним, у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра проблемы с памятью и опорно-двигательной системой.

По словам Эммы, болезнь мужа даётся тяжело всей семье, но особенно трудно её переносит сам Уиллис.

Что я узнаю, так это то, что деменция — это тяжело. Это тяжело для человека с диагнозом. Это также тяжело для семьи: для Брюса, для меня, для наших девочек. Когда все говорят, что это семейное заболевание, это действительно так.

Также Эмма заявила, что, несмотря на болезнь Уиллиса, они до сих пор остаются счастливой семьёй и радуются каждым важным моментам вместе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android