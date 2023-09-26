EA Sports FC 24 на Switch будет работать в 30 FPS

Совсем скоро состоится релиз EA Sports FC 24 — наследницы культовой серии FIFA. В этом году разработчики впервые за несколько лет выпустят полноценную версию игры для Nintendo Switch c улучшенным геймплеем, современными режимами и футболистками в Ultimate Team.
В разговоре с IGN продюсер EA Sports FC 24 Дору Логиган заявил, что версия для Nintendo Switch будет работать исключительно в 30 FPS. Что касается разрешения, то оно составит 720p в портативном режиме и 1080p при подключении к док-станции.
Ранее все игры серии FIFA работали на Switch в 60 FPS, однако движок Frostbite оказался для консоли очень тяжёлым инструментом. Как объяснил Логиган, запуск полноценной EA Sports FC 24 на консоли уже большое достижение, и разработчики планируют поддерживать консоль в дальнейшем.
EA Sports FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play приступили к игре с 22-го числа.
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