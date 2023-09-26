Как начать прохождение дополнения Phantom Liberty в Cyberpunk 2077

26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series состоялся релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для Cyberpunk 2077. Сюжет аддона разворачивается параллельно основным событиям игры, и в этом материале мы расскажем, как именно приступить к его прохождению.

Для старта Phantom Liberty у вас должны быть установлены патч 2.0 и само дополнение.

Начать прохождение Phantom Liberty можно как с уже созданным героем, так и прямо из главного меню. Во втором случае часть сюжета будет автоматически пройдена, и вам нужно будет выбрать происхождения героя и перераспределить его умения. После этого запустится сюжетная кампания Phantom Liberty.

Фото: CD Projekt RED

Если у вас уже есть созданный персонаж и вы хотите продолжить его путь, то необходимо завершить финальную миссию Вудуистов — «Человеческий фактор». После этого с главным героем свяжется девушка по имени Сойка и предложит решить проблему со смертельным чипом в его голове. Однако для этого он должен приехать в новый район Найт-сити под названием Догтаун и выполнить некое опасное задание. В списке заданий появится новый квест, который и откроет сюжетную ветку дополнения.

Разговор с таинственной незнакомкой Фото: CD Projekt RED

Phantom Liberty расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.