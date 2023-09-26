Как начать прохождение дополнения Phantom Liberty в Cyberpunk 2077

26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series состоялся релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для Cyberpunk 2077. Сюжет аддона разворачивается параллельно основным событиям игры, и в этом материале мы расскажем, как именно приступить к его прохождению.
Начать прохождение Phantom Liberty можно как с уже созданным героем, так и прямо из главного меню. Во втором случае часть сюжета будет автоматически пройдена, и вам нужно будет выбрать происхождения героя и перераспределить его умения. После этого запустится сюжетная кампания Phantom Liberty.
Фото: CD Projekt RED
Если у вас уже есть созданный персонаж и вы хотите продолжить его путь, то необходимо завершить финальную миссию Вудуистов — «Человеческий фактор». После этого с главным героем свяжется девушка по имени Сойка и предложит решить проблему со смертельным чипом в его голове. Однако для этого он должен приехать в новый район Найт-сити под названием Догтаун и выполнить некое опасное задание. В списке заданий появится новый квест, который и откроет сюжетную ветку дополнения.
Разговор с таинственной незнакомкой
Фото: CD Projekt RED
Phantom Liberty расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.
- 26 сентября 2023
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53