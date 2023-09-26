Больше трети россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр — исследование

По результатам исследования VK Play в области разработки игр выяснилось, что 37% россиян хотели бы работать в сфере разработки игр. Об этом представители площадки пишут в пресс-релизе.
В качестве желаемой профессии опрошенные чаще всего называли сценариста и разгработчика-программиста — по 27%. Чуть реже респонденты выражали желание стать художниками (19%) и геймдизайнерами (17%).
Говоря о процессе разработки игры, 25% россиян посчитали, что для этого необходима команда из более чем 35 человек. В то же время 43% уверены, что разработать игру можно и коллективом до десяти человек.
По мнению трети респондентов, создание несложной компьютерной игры может занять от трёх до шести месяцев. 24% опрошенных считают, что для реализации проекта хватит одного-двух месяцев.
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