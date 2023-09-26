Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 слили на торренты в день релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

26 сентября состоялся релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для Cyberpunk 2077. В этот же день аддон оказался на пиратских сайтах.

Оказалось, что аддон лишён сложных систем защиты, поэтому через несколько часов после выхода тайтл уже слили на торренты. Сообщается, что Steam-версия проекта была защищена только собственной DRM-системой цифрового магазина, а в GOG никакой защиты и вовсе не было.

Phantom Liberty расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.