Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 слили на торренты в день релиза
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
26 сентября состоялся релиз Phantom Liberty — единственного дополнения для Cyberpunk 2077. В этот же день аддон оказался на пиратских сайтах.
Оказалось, что аддон лишён сложных систем защиты, поэтому через несколько часов после выхода тайтл уже слили на торренты. Сообщается, что Steam-версия проекта была защищена только собственной DRM-системой цифрового магазина, а в GOG никакой защиты и вовсе не было.
Phantom Liberty расскажет шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом будет посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.
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