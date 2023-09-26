Сегодня состоится российская премьера сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»

Сегодня, 26 сентября, на кабельном канале «Романтичное» состоится всероссийская премьера популярного турецкого сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук».

Это сиквел другого известного проекта «Пробуждение: Великие Сельджуки» в жанре исторической драмы. Сюжет расскажет историю наместника западного Ирана Алп-Арслана, который на пути к военному господству в регионе встречает любовь — туркменскую девушку Акчу, которую спасает от гибели.

В русскоязычном дубляже главные роли в «Алп-Арслане» озвучат Дмитрий Поляновский (Роберт Де Ниро, Лэк Эванс) и Алия Насырова (голос Марго Робби и Аны де Армас).

Премьера сериала состоится 26 сентября в 19:35 мск — каждый день со вторника по пятницу «Романтичное» будет показывать по две серии, всего в первом сезоне 27 эпизодов. Увидеть их можно как через «Триколор», так в приложении и онлайн-кинотеатре.

Стоит отметить, что в Турции первый сезон сериала собрал у экранов больше зрителей, чем «Великолепный век».