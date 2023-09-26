Сегодня состоится российская премьера сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»

Сегодня, 26 сентября, на кабельном канале «Романтичное» состоится всероссийская премьера популярного турецкого сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук».
Это сиквел другого известного проекта «Пробуждение: Великие Сельджуки» в жанре исторической драмы. Сюжет расскажет историю наместника западного Ирана Алп-Арслана, который на пути к военному господству в регионе встречает любовь — туркменскую девушку Акчу, которую спасает от гибели.
В русскоязычном дубляже главные роли в «Алп-Арслане» озвучат Дмитрий Поляновский (Роберт Де Ниро, Лэк Эванс) и Алия Насырова (голос Марго Робби и Аны де Армас).
Премьера сериала состоится 26 сентября в 19:35 мск — каждый день со вторника по пятницу «Романтичное» будет показывать по две серии, всего в первом сезоне 27 эпизодов. Увидеть их можно как через «Триколор», так в приложении и онлайн-кинотеатре.
Стоит отметить, что в Турции первый сезон сериала собрал у экранов больше зрителей, чем «Великолепный век».
- 26 сентября 2023
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53