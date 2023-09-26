Фанаты сериала «Зимородок» нашли звезду, которая могла стать прототипом главной героини

Поклонники сериала «Зимородок» обсуждают новую теорию о возможном прототипе главной героини любимого проекта Сейран Корхан.

Ранее писательница и психолог Гюльсерен Будайиджиоглу, написавшая сценарий к «Зимородку», утверждала, что история основана на реальных событиях — но не стала раскрывать личность прототипа.

Теперь же турецкая певица Сафие Сойман в интервью призналась, что видит слишком много сходств между собой и главной героиней. Её насильно выдали замуж в 13 лет, после чего она стала учиться и развиваться — к 24 годам Сафие смогла стать независимой от мужа, с которым у девушки было много конфликтов.

Сценаристы сериала пока не подтвердили, что Сойман действительно была прототипом для Сейран Корхан, однако зрители в соцсетях уверены именно в таком исходе.