Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s с большой батареей
Поделиться
Южнокорейская компания Samsung анонсировала бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s, которые придут на смену моделям Galaxy A04 и Galaxy A04s. Стоимость новинок пока неизвестна.
Оба устройства оснащены 6,7-дюймовым дисплеем с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, а также основной камерой с модулем 50 Мп. Младшая модель Galaxy А05 получила фронтальную камеру в 8 Мп, а Galaxy A05s сможет похвастаться модулем на 13 Мп. Обе модели выйдут с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
Galaxy A05s будет работать на более производительном чипе Snapdragon 680, а Galaxy A05 — на MediaTek Helio G85. Galaxy A05 выйдет в чёрном, светло-зелёном и серебристом оттенках, а у A05s также появится фиолетовый вариант.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
-
16:48
-
16:42
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
Партнерский контент