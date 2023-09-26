Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s с большой батареей

Южнокорейская компания Samsung анонсировала бюджетные смартфоны Galaxy A05 и Galaxy A05s, которые придут на смену моделям Galaxy A04 и Galaxy A04s. Стоимость новинок пока неизвестна.

Оба устройства оснащены 6,7-дюймовым дисплеем с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, а также основной камерой с модулем 50 Мп. Младшая модель Galaxy А05 получила фронтальную камеру в 8 Мп, а Galaxy A05s сможет похвастаться модулем на 13 Мп. Обе модели выйдут с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Galaxy A05s будет работать на более производительном чипе Snapdragon 680, а Galaxy A05 — на MediaTek Helio G85. Galaxy A05 выйдет в чёрном, светло-зелёном и серебристом оттенках, а у A05s также появится фиолетовый вариант.