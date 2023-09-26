WhatsApp перестанет работать на старых версиях Android — это более 1 млн устройств
Поделиться
Разработчики мессенджера WhatsApp объявили, что в ближайшее время прекратят поддержку Android-устройств с устаревшей версии операционной системы.
С 24 октября 2023 года для запуска приложения потребуется ОС версии 5.0 или старше — на Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 их программа больше работать не будет. По некоторым данным, на этих версиях системы сейчас работает более 1 млн мобильных телефонов и планшетов.
Правила для владельцев устройств на Apple остались неизменными: для работы WhatsApp хватит iOS 12, выпущенной в сентябре 2018 года.
Ранее в бета-версии WhatsApp нашли функционал, который позволит создавать несколько аккаунтов на одном устройстве и переключаться между ними по мере надобности.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
-
16:48
-
16:42
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
Партнерский контент