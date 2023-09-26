WhatsApp перестанет работать на старых версиях Android — это более 1 млн устройств

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили, что в ближайшее время прекратят поддержку Android-устройств с устаревшей версии операционной системы.

С 24 октября 2023 года для запуска приложения потребуется ОС версии 5.0 или старше — на Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 их программа больше работать не будет. По некоторым данным, на этих версиях системы сейчас работает более 1 млн мобильных телефонов и планшетов.

Правила для владельцев устройств на Apple остались неизменными: для работы WhatsApp хватит iOS 12, выпущенной в сентябре 2018 года.

Ранее в бета-версии WhatsApp нашли функционал, который позволит создавать несколько аккаунтов на одном устройстве и переключаться между ними по мере надобности.