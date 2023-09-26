Глава Якутии высказался в защиту авторов запрещённых фильмов «Айта» и «Кандидат»
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время прямой линии высказался на тему ограничений в адрес якутских художественных фильмов «Айта» и «Кандидат».
По словам политика, претензии к лентам связаны с тем, что некоторые стали бояться успехов якутского кино. Сам Николаев заявил, что посмотрел оба фильма, а с режиссёрами знак лично.
Знаю, что оба они патриоты, и никаких там каких-то фильмов про нетрадиционные ценности, про национализм они снимать в принципе не способны. У них этого в голове вообще нет.
Николаев отметил, что не согласен с трактовкой законов, из-за которых Роскомнадзор запретил прокат фильмов и удалил их с онлайн-площадок.
Законы можно трактовать по разному, но если запрещать фильм «Кандидат» (в нем присутствует персонаж в парике и женском платье), то завтра надо запрещать и «Джентльмены удачи» или «Здравствуйте, я ваша тетя».
Ранее РКН ограничил распространение якутского фильма «Айта» из-за демонстрации национализма. Позже был запрещёна к показу в кино картина «Кандидат».
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