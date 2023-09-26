Домик Шрека на болоте можно будет снять в реальной жизни

Онлайн-площадка для аренды недвижимости Airbnb совместно с Dreamworks предлагает пользователям снять домик в стиле жилища огра Шрека из одноимённого мультфильма студии.

Авторы оформили не только сам дом, но и окружение вокруг — цветовая гамма болота и таблички «Осторожно!», знакомые всем фанатам Шрека. Физически он располагается в Шотландии.

С 13 октября арендовать его на одну или две ночи смогут все желающие, дом рассчитан на трёх человек. При этом Airbnb отмечает, что акция не является конкурсом, поэтому до места придётся добираться самостоятельно.

Фото домика Шрека в реальной жизни

Фото: AirBnb

Фото: AirBnb

Фото: AirBnb

Весной этого года, после продолжительной паузы, появилась информация о работе студии Dreamworks над новой частью легендарной серии. По слухам, для работы над «Шреком 5» привлекут оригинальный актёрский состав с Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас.