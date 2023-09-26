Google полностью закроет сервис Google «Подкасты»

Google объявила о закрытии сервиса «Подкасты». Уже в 2024 году пользователи будут вынуждены использовать приложение YouTube Music для прослушивания подкастов. В ближайшие несколько месяцев компания начнёт полноценную миграцию инструментов и данных пользователей в новый сервис. Точную дату закрытия сообщает позже.
Как отмечают в The Verge, грядущее закрытие Google Podcast стало очевидным ещё в начале года. Тогда Google посоветовала своим пользователям переходить на платный сервис YouTube Music, открыв раздел подкастов для всех желающих.
Сервис Google «Подкасты» запустился в 2018 году и позволял прослушивать аудио-передачи, используя RSS-ссылки и подписываясь на авторов контента. Первое время программа была доступна только в браузере, после чего Google выпустила полноценные приложения для iOS и Android.
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