Вторжение французов в Россию — на новых кадрах «Наполеона» с Хоакином Фениксом

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивные кадры из фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом («Джокер») в главной роли. На них можно увидеть фрагменты вторжения армии Наполеона Бонапарта в Россию во время Отечественной войны 1812 года.

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

Фото: Entertainment Weekly/Apple

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.