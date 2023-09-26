Вышел первый трейлер фильма «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

Создатели романтической драмы «Май, декабрь» представили дебютный трейлер проекта. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 17 ноября, а с 1 декабря она станет доступна на стриминговой площадке Netflix.

В центре истории окажутся супруг, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит под угрозу хрупкое семейное счастье.

Главные роли в «Май, декабрь» исполнят Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера фильма состоялась в мае в рамках Каннского кинофестиваля. Критики и зрители тепло приняли «Май, декабрь», рейтинг ленты на RottenTomatoes составил 87% «свежести».