«Рассвет финального дня» — соцсети Counter-Strike 2 обновились в преддверии релиза
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Разработчики Counter-Strike 2, новой версии популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive, ещё раз намекнули на возможный релиз игры уже в среду, 27 сентября.
За день до предполагаемого выхода CS2 из бета-теста Valve обновили баннер в соцсетях. Теперь там отображается популярная картинка из игры The Legend of Zelda: Majora's Mask с надписью «Рассвет финального дня».
Фото: X / Valve
На прошлой неделе Valve уже намекали на то, что релиз Counter-Strike 2 может состояться именно 27 сентября. Тогда в Twitter появилась запись с текстом «Что вы делаете в следующую среду?».
Официальной даты выхода CS2 до сих пор нет. Ранее разработчики обещали выпустить обновлённый шутер летом, но затем сдвинули всё на начало осени.
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