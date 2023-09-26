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Вышла новая операционная система macOS Sonoma для компьютеров от Apple

Вышла новая операционная система macOS Sonoma для компьютеров от Apple
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26 сентября компания Apple официально выпустила новую версию своей операционной системы macOS под названием Sonoma.

Система, также известная как macOS 14, добавила возможность работать с виджетами на рабочем столе и создавать веб-приложения, а также обновила игровой режим и улучшила автокоррекцию клавиатуры.

Обновиться до macOS Sonoma смогут обладатели следующих устройств:

  • iMac (2019 и новее)
  • iMac Pro (2017)
  • MacBook Air (2018 и новее)
  • MacBook Pro (2018 и новее)
  • Mac Pro (2019 и новее)
  • Mac Studio (2022 и новее)
  • Mac mini (2018 и новее)

Компьютер предложит обновиться до актуальной версии самостоятельно, но проверить возможность к апдейту можно и в настройках: «Системные настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».

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