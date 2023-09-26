Вышла новая операционная система macOS Sonoma для компьютеров от Apple
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26 сентября компания Apple официально выпустила новую версию своей операционной системы macOS под названием Sonoma.
Система, также известная как macOS 14, добавила возможность работать с виджетами на рабочем столе и создавать веб-приложения, а также обновила игровой режим и улучшила автокоррекцию клавиатуры.
Обновиться до macOS Sonoma смогут обладатели следующих устройств:
- iMac (2019 и новее)
- iMac Pro (2017)
- MacBook Air (2018 и новее)
- MacBook Pro (2018 и новее)
- Mac Pro (2019 и новее)
- Mac Studio (2022 и новее)
- Mac mini (2018 и новее)
Компьютер предложит обновиться до актуальной версии самостоятельно, но проверить возможность к апдейту можно и в настройках: «Системные настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».
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