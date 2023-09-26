Вышла новая операционная система macOS Sonoma для компьютеров от Apple

26 сентября компания Apple официально выпустила новую версию своей операционной системы macOS под названием Sonoma.

Система, также известная как macOS 14, добавила возможность работать с виджетами на рабочем столе и создавать веб-приложения, а также обновила игровой режим и улучшила автокоррекцию клавиатуры.

Обновиться до macOS Sonoma смогут обладатели следующих устройств:

iMac (2019 и новее)

iMac Pro (2017)

MacBook Air (2018 и новее)

MacBook Pro (2018 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac mini (2018 и новее)

Компьютер предложит обновиться до актуальной версии самостоятельно, но проверить возможность к апдейту можно и в настройках: «Системные настройки» — «Основные» — «Обновление ПО».