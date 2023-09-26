Головоломка The Talos Principle 2 выйдет 2 ноября — в том числе и в России

Издательство Devolver Digital опубликовало новый трейлер The Talos Principle 2. Продолжение культовой головоломки от создателей серии The Serious Sam поступит в продажу уже 2 ноября на ПК, PS5 и Xbos Series в том числе и в России.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

Так, в российском Steam игра обойдётся в 990 рублей, а если у пользователя есть первая часть, то в бандле проект стоит ещё дешевле. Игра выйдет на русском языке, однако озвучка у всех версий будет английская.

The Talos Principle 2 — продолжение одной из самых высокооценённых головоломок в истории. За разработку вновь отвечает студия Croteam, а производство возглавляют Йонас Кирацес (The Eternal Cylinder), Том Джуберт (The Swapper, Subnautica) и Верена Кирацес (The Hand of Merlin).