Забастовка сценаристов в США официально завершилась

Начавшаяся в мае забастовка сценаристов в США официально подошла к своему концу. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Протест завершится 27 сентября в 10:01 мск. Новый контракт со студиями был продлён до 1 мая 2026 года.

По словам представителей Гильдии сценаристов, голливудские студии согласились принять их условия. В итоге сценаристы получат прибавку к заработной плате, повышение суммы медицинского страхования и, одно из самых главных — теперь компании не имеют права требовать от сценариста использовать ИИ в своей работе.

Фото: WGA

Что интересно, эта забастовка продлилась 148 дней и стала второй по продолжительности в истории профсоюза, уступив забастовке в 1988 году.

Что до актёров, то они всё ещё продолжают бастовать. Никаких точек соприкосновения с голливудскими студиями они всё ещё не нашли.