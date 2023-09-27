Исследование: Россия заняла второе место по количеству аудитории Baldur's Gate 3
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По информации аналитической компании Newzoo, Россия оказалась на втором месте по размеру аудитории Baldur's Gate 3, уступив только США. А вот Великобритания расположилась после России, на третьем месте.
Также стало известно, что проект Larian расположился на пятом месте по просмотрам на Twitch — игра собрала в целом 45,5 млн часов просмотров. Впереди Baldur's Gate 3 оказались только GTA 5, Valorant, League of Legends и CS:GO.
В тайтл поиграло 13,8% игроков из 37 стран,, в среднем на одного игрока приходилось почти 30 часов игрового времени. Другую статистику можно увидеть на табличке Newzoo внизу.
Фото: Newzoo
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. Позже игра выйдет на Xbox Series. Проект получил высочайшие оценки аудитории и критиков.
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