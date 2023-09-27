Эксперт объяснил, почему WhatsApp отказался запускать каналы в России
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Вчера стало известно, что WhatsApp отказался запускать каналы в России из-за угрозы блокировки мессенджера в стране. По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, у этого есть ещё одна, более весомая причина.
WhatsApp решил сохранить своё присутствие в России из-за того, что страна — основополагающий рынок для мессенджера. Компания просто не захотела терять очень много денег из-за запрета.
Иначе говоря, если вычеркнуть Россию из рынка СНГ, то коммуникации между странами, которые происходят в том числе и в этом мессенджере, так или иначе начнут рушиться. Это приведёт к тому, что WhatsApp начнёт терять все смежные рынки, от Киргизии до Казахстана. А для компании это колоссальная потеря, потому что изначально скорость и простота использования WhatsApp послужила триггером для его распространения на этом рынке.
Также эксперт подчеркнул, что в случае исключения России из списка рынков компания потеряет почти всё СНГ.
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