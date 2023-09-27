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Летящий с крыши кот и Брайс Даллас Ховард — в тизере шпионского боевика «Аргайл»

Летящий с крыши кот и Брайс Даллас Ховард — в тизере шпионского боевика «Аргайл»
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Universal Pictures опубликовала тизер шпионского боевика «Аргайл». Главную роль в ленте Мэттью Вона сыграл Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и ведьмака Геральта.

В ролике показали Брайс Даллас Ховард, которая пыталась спасти падающего с крыши дома кота.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Кроме того, картина может похвастаться звёздным актёрским составом. Помимо Генри Кавилла и Брайс Даллас Ховард, в ленте сыграют певица Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина.

Премьера ожидается 2 февраля 2024 года.

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