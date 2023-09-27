Летящий с крыши кот и Брайс Даллас Ховард — в тизере шпионского боевика «Аргайл»

Universal Pictures опубликовала тизер шпионского боевика «Аргайл». Главную роль в ленте Мэттью Вона сыграл Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и ведьмака Геральта.
В ролике показали Брайс Даллас Ховард, которая пыталась спасти падающего с крыши дома кота.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Сюжет ленты расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.
Кроме того, картина может похвастаться звёздным актёрским составом. Помимо Генри Кавилла и Брайс Даллас Ховард, в ленте сыграют певица Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина.
Премьера ожидается 2 февраля 2024 года.
- 27 сентября 2023
-
08:05
-
07:45
-
07:26
-
07:08
- 26 сентября 2023
-
22:09
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
-
16:48
-
16:42
-
15:58
-
15:41
-
15:39
-
15:17
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41