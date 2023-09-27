Джеймс Ганн раскроет детали фильма «Супермен: Наследие» после окончания забастовки актёров

Режиссёр и новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал про фильм «Супермен: Наследие». По словам Ганна, он поделится деталями ленты и подробностями каста сразу после окончания забастовки актёров в США.
Главную роль в ленте сыграет Дэвид Коренсвет. Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Про других актёров, которые сыграют в ленте, неизвестно. Их наверняка объявят позже.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки начнутся в январе 2024 года.
Кстати, забастовка сценаристов благополучно завершилась. Сценаристам и студиям Голливуда удалось найти компромисс. Теперь то же самое осталось сделать с актёрами.
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