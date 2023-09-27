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Полное издание Horizon Forbidden West может выйти уже 6 октября

Полное издание Horizon Forbidden West может выйти уже 6 октября
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В середине сентября стало известно, что сингапурское рейтинговое агентство IMDA присвоило рейтинг полному изданию Horizon Forbidden West с подзаголовком Complete Edition. Тогда же появилась информация, что его релиз состоится до конца октября.

Теперь же стала известна точная дата. Если верить информации на сайте японского розничного магазина Neowing, релиз полного издания состоится 6 октября. В состав полного издания войдёт сама игра, DLC к ней, а также цифровой саундтрек, цифровой артбук и цифровой комикс.

Что интересно, известный инсайдер под ником billbil-kun говорил о желании Sony выпустить полное издание Horizon Forbidden West и на ПК. Возможно, в начале октября Sony выпустит издание на PS5, а к концу месяца — на ПК.

Пока что Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.

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