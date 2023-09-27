Вышел новый трейлер эротического триллера «Честная игра» с Олденом Эренрайком

Netflix опубликовал новый трейлер эротического триллера «Честная игра». Главные роли в фильме сыграли Фиби Дайневор и Олден Эренрайк.

Дайневор и Эренрайку достались роли коллег и возлюбленных, которые планируют пожениться. Через какое-то время их совместная жизнь начинает рушиться из-за того, что девушка получает повышение на своей работе. В трейлере показали главных героев и их напряжённые отношения.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера «Честной игры» прошла на кинофестивале «Сандэнс», а потом Netflix купил права на показ фильма за $ 20 млн.

Режиссером картины и её сценаристом выступила Хлоя Домон.

Премьера триллера состоится 6 октября — в этот день лента появится на Netflix.