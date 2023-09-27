Эксперт рассказал о возможности использовать WhatsApp на старых Android

Вчера стало известно, что в ближайшее время WhatsApp прекратит поддержку Android-устройств с устаревшей версией операционной системы. На Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 программа больше работать не будет.

Несмотря на такое заявление, киберэксперт Алексей Курочкин заявил в беседе с RT, что в любом случае найдётся множество альтернативных способов, чтобы использовать WhatsApp на старых версиях.

Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp.

А ещё Курочкин подчеркнул, что всегда сложно поддерживать всё одновременно: и старую версию чего-либо, и новую.