Эксперт рассказал о возможности использовать WhatsApp на старых Android
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Вчера стало известно, что в ближайшее время WhatsApp прекратит поддержку Android-устройств с устаревшей версией операционной системы. На Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 программа больше работать не будет.
Несмотря на такое заявление, киберэксперт Алексей Курочкин заявил в беседе с RT, что в любом случае найдётся множество альтернативных способов, чтобы использовать WhatsApp на старых версиях.
Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp.
А ещё Курочкин подчеркнул, что всегда сложно поддерживать всё одновременно: и старую версию чего-либо, и новую.
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