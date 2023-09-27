Создатели «Очень странных дел» вернулись к работе над финальным сезоном сериала

Сегодня официально завершилась забастовка сценаристов в США, тянущаяся аж с мая. Все члены Гильдии сценаристов могут вернуться к работе, что уже и сделали создатели «Очень странных дел» братья Мэтт и Росс Даффер.
В своих социальных сетях они заявили, что наконец-то вернулись. В данный момент Мэтт и Росс работают над сценарием для пятого и финального сезона «Очень странных дел».
Фото: Соцсети братьев Даффер
Пятый сезон шоу продолжит события четвёртого и расскажет о финальной битве главных героев с Векной — злодеем, появившимся в предыдущем сезоне. К своим ролям вернутся все основные актёры, включая Финна Вулфарда, Дэвида Харбора, Милли Бобби Браун и других.
Теперь осталось дождаться конца забастовки актёров, чтобы производство всех проектов возобновилось в полной мере.
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