Xiaomi представила флагманские смартфоны 13T и 13T Pro с камерой Leica

Китайская компания Xiaomi представила 13T и 13T Pro — два своих флагманских смартфона. Оба устройства уже поступили в продажу в Европе по цене в $ 669 (около 65 тыс. рублей) и $ 790 (около 76 тыс. рублей) соответственно. Xiaomi обещает поддерживать гаджеты обновлениями Android как минимум четыре года.
Основная особенность обоих смартфонов — система камер под брендом Leica. Гаджеты оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера получила разрешение 20 МП.
Оба смартфона получили 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712х1220 пикселей с защитой от влаги по стандарту IP68. Xiaomi 13T Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9200 Plus, 13T получил чип Dimensity 8200-Ultra. Вся линейка оснащена батареей в 5000 мА/ч, однако только у Pro-модели есть поддержка сверхбыстрой зарядки 120 Вт.
Базовый Xiaomi 13T доступен с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. 13T Pro может похвастаться расширенной конфигурацией вплоть до 16 ГБ оперативной 1 ТБ встроенной памяти.
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