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Вышел трейлер научной фантастики «Ногти» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом

Вышел трейлер научной фантастики «Ногти» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом
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Apple опубликовала трейлер научно-фантастического фильма «Ногти». В нём показали ключевых персонажей, которые взаимодействуют друг с другом и в основном общаются о насущных проблемах.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

В центре сюжета оказывается женщина по имени Анна, которая работает в загадочном институте, призванном проверять наличие любви у самых отчаявшихся пар. Через какое-то время Анна сама пытается улучшить свою личную жизнь и встревает в неприятности.

Режиссёром ленты выступил Христос Нику. Главные роли в картине сыграли Джесси Бакли, Риз Ахмед и Джереми Аллен Уайт.

Лента появится в прокате в ограниченном количестве кинотеатров уже 3 ноября. В этот же день картина будет доступна для просмотра в Apple TV+.

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