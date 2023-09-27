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Игроки хвалят аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 в Steam

Игроки хвалят аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 в Steam
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26 сентября состоялся релиз Phantom Liberty — первого и единственного крупного дополнения для Cyberpunk 2077. Аддон рассказывает шпионскую историю в Найт-Сити, посвящённую спасению президента новых США из опаснейшего района Догтаун. Одну из главных ролей в расширении играет бывший шпион Соломон Рид в исполнении британского актёра Идриса Эльбы.

Всего за сутки пользователи Steam опубликовали более 2600 обзоров дополнения, 89% из которых положительные. Геймеры хвалят вступление дополнения, однако многие игроки из России остались разочарованы отсутствием русской озвучки, которая была в оригинальной игре.

Фото: Steam

Среди негативных обзоров встречаются жалобы на постоянные вылеты, редкие баги и некоторые другие технические проблемы.

Помимо Phantom Liberty, для Cyberpunk 2077 также недавно вышел апдейт 2.0. Он переработал основные механики игры, добавив полноценные погони с полицией, стрельбу из транспорта и многое другое.

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