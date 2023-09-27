В «Ростелекоме» заявили о запрете параллельного импорта вычислительной техники в России
Поделиться
Старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что с 2024 года в России может быть запрещён параллельный импорт вычислительной техники. Об этом он рассказал в ходе пленарной сессии «Вызовы технологического суверенитета» в рамках конгресса «Подмосковные вечера».
По словам Меньшова, российские технологии становятся всё доступнее.
Российские технологии становятся всё более доступны. В следующем году параллельный импорт будет закрыт, и тем, кто не хотел импортозамещаться, будет либо контрабанда, либо импортозамещение, надо это чётко понимать.
В пресс-службе «Ростелекома» также отметили, что в России уже сейчас есть аналоги некоторых видов оборудования, которые полностью удовлетворяют потребности компаний. Речь идёт о серверном оборудовании, рабочих станциях и ноутбуках. В компании допустили, что в таких нишах потребность в параллельном импорте отсутствует уже сейчас либо закроется в ближайшее время.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
14:38
-
14:20
-
13:54
-
13:39
-
13:16
-
12:56
-
12:48
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
11:54
-
11:24
-
10:36
-
09:50
-
09:26
-
08:53
-
08:05
-
07:45
-
07:26
-
07:08
- 26 сентября 2023
-
22:09
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
Партнерский контент